De Rossi già nel futuro del Grifone. Sprint Baldanzi entro metà giugno

(...) L'incontro in programma tra De Rossi e la dirigenza rossoblù, dall'amministratore delegato Blazquez al responsabile dell'area sportiva Lopez ha avuto esito positivo, ha confermato la convergenza di vedute.

(...) L'idea è di proseguire sulla scia della continuità, a partire da De Rossi che dopo l'ottima stagione ha molti estimatori ma è felice in rossoblù. Qualche cessione ci sarà, necessaria, come per tanti club, per realizzare quelle plusvalenze che danno ossigeno al bilancio. Ma c'è la ferma intenzione di ripartire da gran parte della squadra che ha conquistato in ampio anticipo la salvezza con De Rossi, senza stravolgimenti. (...) "Alzare la qualità senza perdere il nostro dna di squadra difficile da battere", aveva detto Lopez. Parole che corrispondono all'identikit di Baldanzi, ritenuto in grado di cambiare il volto della squadra, grazie alla sua tecnica abbinata all'anima da Grifo. Proprio Baldanzi sarà probabilmente la prima mossa: a metà giugno c'è la deadline per esercitare il riscatto con la Roma che a sua volta può riscattare Venturino. L'idea di De Rossi e il club collima: tenere Baldanzi. Serve un investimento importante, 10 milioni, ma il Genoa potrebbe provare a ottenere uno sconto. Il trequartista quando ha giocato ha illuminato ma è stato frenato da noie muscoları (mai avute in passato), ci sta che si possa rivedere un po' la valutazione data a gennaio. L'altro aspetto su cui Lopez e il club lavorano sono i rinnovi. C'è la volontà di tenere i vari Leali, Ekuban e Messias, come già fatto con Sabelli. (...) Trai pali, salvo sorprese, il Genoa eserciterà l'opzione per il rinnovo di Bijlow (in scadenza a fine giugno) fino al 2029: l'olandese in questi mesi ha soddisfatto il club anche se ieri ha incassato una delusione Orange. (...) Difesa che con la crescita esponenziale di Marcandalli, destinato a migliorare ancora, e la fiducia nelle doti di Otoa, sembra il reparto più completo. Trai piani c'è quello di prendere una mezzala di spessore, per sostituire Malinovskyi. E poi, per alzare il livello, si cercano dei quinti più offensivi, abili nel saltare l'uomo e un innesto di qualità nel reparto offensivo. Continuano a girare le voci su El Shaarawy, che piace però anche al Venezia e ha opzioni all'estero, tra cui l'Al Hilal. Ovviamente andrà rimpiazzato chi partirà. I nomi che hanno più mercato sono i soliti: Frendrup, Norton-Cuffy, Ekhator. Tutti giocatori, però, per cui il Grifone ha già rifiutato offerte in passato, anche importanti, ma non ritenute all'altezza del loro valore.

(Il Secolo XIX)