"Dan deluso, ora serve chiarezza"

Parla e ancora non conosce i risultati di Juve e Milan. E forse questo avvalora ancora di più le sue parole. Perché va dato atto a Gasperini di aver creduto alla Champions quando ormai non ci sperava più nessuno. Nessuno tranne lui. Ci credeva quando la Roma era scivolata a -5 figuriamoci ora che può tornare, vincendo questa sera contro la Fiorentina, a -1 da Spalletti. L'occasione è ghiotta, imperdibile. (...) Ma il tecnico preferisce un distinguo: "In questo momento ci sono due binari, quello della stagione che è viva e attiva. Giocheremo una partita importante con la Fiorentina che viene da una buona striscia di risultati e di sicuro valore nonostante l'annata sia stata difficile. Noi dobbiamo avere massima concentrazione perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro il discorso Champions. Detto questo c'è l'altro binario legato al futuro di cui giustamente si parlerà. Non voglio sviare le cose ma non è ancora il momento di parlarne qui. Poi cercherò di essere il più chiaro possibile perché i tifosi hanno bisogno di capire cosa si vuole e si cercherà di fare". Segnatevela bene questa parola, chiarezza. Perché il tecnico la ripeterà altre due volte.

Ne ha bisogno infatti per tracciare una via che stavolta non sia foriera di fraintendimenti. (...) A proposito, a chi gli chiede se la Roma sia in ritardo di programmazione il tecnico risponde tirando in ballo implicitamente Ranieri "Ci sono stati sviluppi In queste settimane, bisogna dare atto alla società che ha avuto una grossa delusione che non si aspettava e ora deve prendere un'altra strada rispetto a quella che si immaginava. Nessuna squadra ha fatto chissà quali passi in questo momento. La proprietà dovrà avere ora il tempo e la chiarezza per affrontare le cose e quando lo fa avrà le capacità per farlo". Un colpo al cerchio e un altro alla botte. Perché la presenza a Trigoria di Corbin Friedkin e non di Ryan non è passata inosservata. Per una volta Gasp va con il freno a mano tirato: "La presenza di Corbin magari è un segnale che la proprietà inizia a muoversi sia per il finale di campionato sia in prospettiva futura". Quel magari fa tutta la differenza del mondo. Sono parole volutamente ponderate, intrise di diplomazia. (...) Massara, sfiduciato pubblicamente una settimana fa, e dribblato ieri con nonchalance quando gli è stato chiesto se ci fosse un margine per continuare a lavorare insieme: "Torno alla partita con la Fiorentina, è molto importante. Del resto se ne parlerà al momento giusto e sarà soprattutto la società a parlarne. Non entro nei dettagli, ma servira la chiarezza necessaria". Chiarezza, ancora una volta. Che serve anche per sciogliere la matassa rinnovi: "Era una situazione rischiosa portare tanti giocatori in bili-co. Per fortuna i ragazzi hanno dimostrato un attaccamento e ria. Non esistono solo valori tecnici, ma anche quelli morali e sono fondamentali in una squadra di calcio". Cè spazio anche per un sorriso. Che arriva quando gli viene chiesto del 5-4 tra Psg e Bayern. Secondo voi Gasp a quale partito appartiene? "Senza dubbio a quello delle persone che si sono divertite un mondo a guardarla. Poi uno può notare gli errori ma andrebbero visti anche i gesti tecnici meravigliosi dei calciaori. Dipende cosa vuoi guarda". Chiaro, no?

(Il Messaggero)