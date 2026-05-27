D'Amico c'è, poi i rinnovi e le cessioni: la Roma cambia

La Roma sta per svoltare. Sono giorni caldi, mica solo per le temperature. La società sta cambiando pelle e qui poco c'entrano i risultati sportivi, altrimenti difficilmente sarebbe stata messa in discussione una struttura che ha costruito la squadra del terzo posto: così è, al netto delle rivendicazioni dei meriti. Ma Ricky Massara, al lavoro e in contatto con la proprietà anche in questi giorni, andrà via per lo scarso feeling con Gasperini ed è storia nota. Al suo posto è in arrivo Tony D'Amico (nella foto), che ha già raggiunto l'accordo con la proprietà e deve solo liberarsi dall'Atalanta: passaggio non proprio agevole, ma che non mette a rischio il finale della storia. Anche perché la Roma ha fretta. (..) La rivoluzione a Trigoria sarà quasi totale: Michele Fratini in p0le come capo dell'area scouting, duello tra Alessandro Frara (Frosinone) e Valentino Angeloni (Fiorentina) come responsabile del settore giovanile. Ma, oltre agli uomini, ci sono poi le questioni pratiche da affrontare e anche in fretta. La prima è quella dei rinnovi: Dybala, o meglio il suo agente, aspetta di essere convocato, con Pellegrini non si è andati oltre una chiacchiera e nessuna offerta concreta è stata presentata, lo stesso Celik è ancora appeso. (...)

(corsera)