Dall'Olimpico al Foro, sicurezza e viabilità. Ha funzionato tutto

Gli unici momenti caldi della giornata a margine del derby si vivono attorno a Ponte Milvio. E dopo la vittoria della Roma: sui social è virale il video di una coppia di tifosi romanisti, forse turisti fatti scendere da un ncc nel posto evidentemente sbagliato, affrontati da un gruppo di ultrà laziali perché indossano la maglia giallorossa, invitati a togliersela e quindi portati via dai vigili urbani su un'auto di servizio per evitare guai peggiori. Ma ieri pomeriggio ci sono stati anche un altro tifoso della Roma schiaffeggiato sempre nelle vicinanze e quindi una litigio, ancora per il passaggio con la maglia giallorossa davanti ai laziali presenti in via Flaminia e un confronto fatto di slogan e insulti quando altri romanisti sono transitati sul lungotevere, all'altezza di piazzale Cardinale Consalvi, suonando il clacson di auto e scooter dopo la vittoria, e un drappello di sostenitori biancocelesti sul marciapiede.



La presenza di un nutrito contingente della polizia ha evitato anche qui il peggio, al contrario di quanto accaduto dopo il derby d'andata. Tensioni senza grosse conseguenze che hanno seguito ieri la stracittadina già finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche fra Prefettura e Lega di serie A sulla data e sull' orario in cui far disputare Roma-Lazio visto il rischio di sovrapposizioni con le finali degli

Internazionali di tennis al Foro Italico, e in particolare con quella di Jannik Sinner con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna al Centrale.

Alla fine il servizio d'ordine coordinato dalla Questura con migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani ha evitato incidenti. Con un aggiornamento rispetto al piano di sicurezza iniziale: il lungotevere non è stato chiuso come previsto da Prati a Tor di Quinto, ma solo il tratto compreso fra l'obelisco e piazzale di Ponte Milvio a partire dalle 10, come su ponte Duca d'Aosta, mentre invece la circolazione stradale non è stata interrotta altrove. Al clima derby fuori dall'Olimpico hanno contribuito petardi, fumogeni, striscioni dà una parte e dall'altra, con i romanisti entrati all'Olimpico prima di mezzogiorno e i laziali - circa un migliaio - attestati invece a Ponte Milvio con le bandiere e i cori contro il presidente Claudio Lotito. [...]

«Il derby si è svolto in un clima sereno grazie al lavoro straordinario di tutte le forze dell'ordine, della Questura e della Prefettura, della polizia locale, degli operatori del trasporto pubblico e di tutte le persone impegnate nel dispositivo di sicurezza e accoglienza», conferma in serata il sindaco Roberto Gualtieri. Per il primo cittadino, che ha esaltato i successi agli Internazionali di Jannik Sinner e della coppia di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, «Roma ha dimostrato ancora una volta di essere una grande capitale europea capace di ospitare eventi complessi e molto partecipati, garantendo sicurezza, organizzazione e vivibilità». Proprio fuori dal Foro Italico i carabinieri hanno denunciato quattro bagarini con 136 biglietti d'ingresso falsi e sequestrato 25 pass della Feder-tennis usati in modo improprio.

(corsera)