Dalla Regione via libera alla convenzione su Pietralata

Dopo il Campidoglio, anche la Giunta Rocca approva la convenzione che regolerà i rapporti e i compiti con il commissario per gli stadi di Uefa Euro 2032, l'ingegner Massimo Sessa, e il Campidoglio. Questo era l'ultimo passaggio necessario per poter procedere con le convocazioni per la conferenza dei servizi, attesa già per i prossimi giorni. Per il governatore del Lazio, Francesco Rocca: "è un passo fondamentale per la realizzazione di un'infrastruttura importantissima per la città e il territorio. La Regione è impegnata con i propri uffici a fare tutto il necessario per coadiuvare il commissario di governo Sessa nel portare a compimento l'iter amministrativo di autorizzazione in tempi utili per far sì che lo stadio di Pietralata, insieme con l'Olimpico, possa rientrare nel dossier Uefa 2032. La Regione, come avvenuto per Ryder Cup, Internazionali di Tennis o il Giubileo non farà mancare la propria collaborazione istituzionale".

(Il Messaggero)