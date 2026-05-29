Da Dodô a Greenwood: le idee del tecnico per rinforzare le fasce

Nella testa di Gasperini le priorità per rinforzare la rosa sono gli esterni, sia di quelli di centrocampo che d'attacco. Un quinto di livello internazionale la Roma già lo ha ed è Wesley che si sta godendo in Brasile qualche giorno di relax con amici e famiglia prima di concentrarsi sul suo primo Mondiale: "Immaginavo di essere chiamato, ma ho passato tutta la giornata con le farfalle nello stomaco. È stato fantastico sentire il mio nome, una sensazione meravigliosa", ha detto in un'intervista ai microfoni di Lance nella quale ha anche parlato del suo primo anno in Italia: "Sono molto contento del mio rapido adattamento in giallorosso e in Serie A. Già solo il fatto di competere con tanti giocatori affermati mi rende orgoglioso". Dall'altra parte c'è Celik, anche lui parteciperà al Mondiale con la Turchia ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Nei prossimi giorni ripartiranno le trattative per il rinnovo, la distanza tra domanda e offerta è di 600mila euro, filtra ottimismo. (...) C'è anche Rensch oltre ad Angeliño, mentre Tsimikas tornerà a Liverpool. Non è un mistero che il tecnico aspetti rinforzi e tra i primi nomi sondati c'è quello di Dodô. Il contratto è in scadenza nel 2027 e i dialoghi col club per il prolungamento sono congelati, è nella lista dei partenti e la Fiorentina è pronta ad ascoltare offerte per non rischiare di perderlo a parametro zero. Sempre in Serie A fari puntati su Belghali del Verona (può giocare sia a sinistra che a destra) e Obrador (esterno sinistro) in caso il Torino decidesse di non riscattarlo dal Benfica. In lista per rinforzare la fascia sinistra anche Methalie del Tolosa.

Il lavoro per D'Amico non sarà poco e l'obiettivo è quello di accontentare Gasperini, soprattutto in attacco. Sono almeno due le ali richieste: il sogno rimane Greenwood. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma la Roma ha iniziato a chiedere informazioni, il Marsiglia non ha intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 50 milioni anche perché il 40% della vendita finirà nella casse dello

United. I rapporti col club francese sono ottimi. (...) L'altro nome è quello di Summerville (convocato per il Mondiale dall'Olanda) che piace al Tottenham. Sul taccuino anche Tzolis, Nusa, Pepê e Sauer. Gasp attende nella speranza di non rimanere a mani vuote come l'anno scorso.

(Il Messaggero)