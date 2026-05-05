Corsa Champions. Juve, c'è il Lecce quasi salvo. Como: due su tre sono in trasferta

Con la vittoria contro la Fiorentina, che è scesa in campo all'Olimpico più serena per la vittoria della Lazio a Cremona, la Roma supera il Como (62)va a quota 64 punti e a -1 dalla Champions. La lotta alla grande Europa è riaperta ma oltre a vincere le prossime tre partite contro Parma, Lazio e Verona, Gasperini dovrà sperare in un passo falso di chi lo precede. Il calendario leggermente più ostico potrebbe averlo la Juventus (65) che sabato prossimo affronterà il Lecce. I salentini sono a +4 sul terz'ultimo posto e vogliono mettere la salvezza al sicuro, anche grazie alla sconfitta della Cremonese contro la Lazio. La gara contro la Juve, dunque. andrà disputata con la voglia di vincere, la stessa che ci ha messo il Verona. Alla penultima, Spalletti incontrerà la Fiorentina nemico giurato di sempre che, pur non giocandosi nulla, non vorrà sfigurare allo Stadium. L'ultima giornata sarà il derby, il Torino ne ha vinti due negli ultimi 31anni ed è motivato , a interrompere il digiuno. (...) Dovrà fare attenzione il Como che avrà due partite in trasferta (la prossima con il Verona e l'ultima con la Cremonese) e una in casa con il Parma.

(Il Messaggero)