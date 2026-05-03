Contro la Viola torna Koné. Donne, terzo scudetto in quattro anni

Riparte la sfida a distanza con la Juventus che oggi affronterà il Verona già

aritmeticamente in Serie B. Ma a prescindere dal risultato dei bianconeri

domani la Roma non può permettersi di sbagliare anche perché il pari tra Como

e Napoli fornisce l'assist per blindare almeno il quinto posto che significherebbe

Europa League sicura. [...] Con la Fiorentina Gasperini ritrova Koné che dopo oltre un mese di stop è pronto a rientrare dal primo minuto al fianco di Cristante. Davanti Malen guiderà l'attacco, Dybala spera ma parte indietro nel ballottaggio con Pisilli sulla trequarti. Soulé completerà il tridente. [...] Chi invece non ha fallito il proprio match point è la Roma Femminile che con due giornate di anticipo si laurea campione d'Italia. Decisiva la doppietta di capitan Giugliano che con un gol per tempo regola la Ternana. Si tratta del terzo scudetto in quattro anni, il primo con Rossettini come allenatore. Esplosione di gioia al Tre Fontane (sold out) sotto gli occhi di Massara, Gritti (vice di Gasperini) e il CRO Gandler. E la stagione non finisce qui: il 24 maggio le giallorosse a Vicenza affronteranno la Juventus in finale di Coppa Italia. Caccia al double.

(Il Messaggero)