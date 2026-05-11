Con la vittoria a Parma la Champions si avvicina. Dybala pronto all'addio

Il calcio è un gioco semplice: ventidue uomini rincorrono un pallone per novanta minuti e alla fine segna Malen. Le partite della Roma, da gennaio a questa parte, suonano tutte così. [...]

Parma superato last minute, quando anche la speranza era rientrata nello spogliatoio: 3-2 al Tardini e Champions League ancora lì, a portata di mano. Merito del solista olandese (doppietta) che in sedici presenze ha firmato il tabellino 13 volte. Nessuno ha mai segnato tanto - superato anche Balotelli - da quando esiste il mercato invernale. L'uomo dei record ancora da scrivere. Questo ritmo, in Europa, lo tiene soltanto Harry Kane. [...]

Può vederla, la Champions, lì davanti a lui (Juventus a -1), a due giornate dalla fine. Un quarto posto che ridisegnerebbe il futuro di Trigoria. Perché dai quasi venti milioni di euro garantiti dall'accesso diretto in Champions League passa molta di quella «programmazione» che il tecnico chiede da mesi. Non solo il direttore sportivo ancora da scegliere (Massara era in tribuna, ma la Roma continua il suo «casting»). Perché l'allenatore vuole costruire una rosa pronta e forte. Da subito.

Pretende il rinnovo di Paulo Dybala, un altro dei protagonisti (con assist) della vittoria di Parma. [...] «La Roma non si è ancora fatta sentire per il rinnovo», punge l'ex Juventus, che sceglie parole d'addio: «Lotterò fino alla fine, ma dopo queste due partite il contratto dice che l'esperienza finisce qui». [...]

(La Repubblica)