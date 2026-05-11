"Con la Lazio l'ultima all'Olimpico"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Centottanta minuti che potrebbero essere gli ultimi di Dybala con la maglia della Roma. Il contratto scadrà tra meno di due mesi e la Joya non sa ancora quale sarà la prossima tappa della propria carriera. «Non ho preso nessuna decisione sul futuro, ma il contratto finisce dopo queste due partite - ha ammesso l'attaccante argentino a Sky - e, quindi, l'unica cosa che posso dire è che probabilmente il derby potrebbe essere la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. La società non mi ha contatto». Per il momento, Dybala ha ricevuto un'offerta dal Boca Juniors, dove lo attende l'amico fraterno Paredes, ma la società argentina non si è spinta oltre i 500.000 euro di ingaggio.

Il rinnovo con il club giallorosso, però, non è un'opzione da escludere. Anche perché Gasperini è un fautore del prolungamento di contratto dalla Joya. «Non so quale sarà il suo futuro, ma c'è ancora una settimana prima di arrivare al derby - ha dichiarato con un sorriso l'allenatore piemontese - Paulo è stato bravissimo, ci ha dato sicuramente qualità. È stato un vero peccato non averlo avuto per così tanto tempo. lo sarei contento di riaverlo il prossimo anno». Dybala aspetta una chiamata dal club, consapevole che un eventuale rinnovo sarebbe a cifre decisamente inferiori rispetto agli 8,5 milioni netti più bonus percepiti attualmente. Nel frattempo, insegue il sogno di realizzare il primo gol nel derby.