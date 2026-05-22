Completo per la festa

Ogni festa richiede l'abito più appropriato. E per le celebrazioni del 22 luglio non esiste completo migliore di quello della Roma. Non appare quindi casuale

la sovrapposizione di calendario fra l'uscita della prima maglia 2026-27 e il rituale corteo di tifosi per le vie del Centro storico. Ulteriore omaggio del Club alla storia, dopo il recupero del tradizionale stemma che già da tempo accompagna le comunicazioni ufficiali. Il ritorno alla Lupa con l'acronimo ASR nella parte sottostante sarà evidente proprio sulle nuove divise. A partire dalla

"Home", rossa con una sorta di ombra più scura sui fianchi e le tre iconiche strisce dello sponsor tecnico Adidas sulla spalla (un po' più larghe rispetto alle abitudini del brand tedesco). Anche sul Third Kit (color bronzo di fondo, quasi un nero che ricorda le corazze dell'antica Roma); e su quello da allenamento Grigio, con inserti gialli e rossi) farà bella mostra lo stemma con Lupa e monogramma. (...) Riprende la celebrazione della storia romanista anche con la seconda maglia, che sarà acquistabile negli store ufficiali di Roma e Adidas a partire dal 6 agosto. La divisa Away è un vero e proprio omaggio al calcio d'altri tempi, quando la banda orizzontale coi colori distintivi a scandire le tinte più neutre della seconda divisa era utilizzata di frequente, non soltanto a queste latitudini. Ora lo sfondo è bianco crema, lo stemma col solo acronimo, ma questa volta c'è spazio per il giallo e il rosso, nella fascia sul petto, sui bordi di maniche e colletto e perfino nelle tre strisce Adidas sulle spalle, in questo caso di larghezza usuale. Il prodotto rientra nella categoria "Originals" del marchio tedesco, riservato a capi dal sapore vintage e contraddistinto dal trifoglio come logo (come la bianca attuale, che però è la terza).(...) Un piccolo-grande capolavoro per gli amanti della tradizione. (...) La tipologia di disegno segue diverse maglie utilizzate dall'epoca di Campo Testaccio alla seconda Guerra Mondiale; poi ancora a cavallo fra Anni 50 e

60; e perfino in due occasioni più recenti: nel 1994-95 e nel 2009-10. E può perfino richiamare alla memoria la divisa della Fortitudo (rossoblù su fondo bianco), uno dei tre club che si sono fusi nel 1927, dando vita alla Roma. Memorie dal futuro, nell'anno che culminerà col centenario.

(Il Romanista)