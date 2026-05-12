Como, Suwarso: "Cerchiamo sempre giocatori italiani, ma sono molto costosi. Venturino? È forte"

GASPORT - Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla ricerca dei calciatori italiani, citando anche l'attaccante esterno della Roma Lorenzo Venturino. Ecco le sue parole.

Le liste Uefa impongono italiani. Le piace qualcuno?

“Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra. Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.