Comanda Malen. Gasp senza freni in campo e fuori

Re Gasp compone e scompone la Roma. Alza la voce, dice «o si va avanti con le mie idee o vado via». Vince la guerra con Ranieri, congeda dirigenti e mantiene fede alla promessa: «Per la Champions non dateci per spacciati», aveva sussurrato 10 giorni fa. Ha avuto ragione. Non poteva immaginare le frenate altrui, ma l'accelerata dei suoi, quella sì. La Roma è in un ottimo momento di forma, del momento di forma, del resto è una costante delle squadre di Gasperini chiudere in crescendo. Ha un Malen quasi immarcabile, fattore che nessun altro ha. E intorno all'olandese è esplosa la produzione offensiva: segnano tutti. [...]

«Non abbiamo margini di errore», dice Gasp: l'obiettivo non può che essere l'en plein. En plein che il tecnico cerca anche con la proprietà: come un giocatore di poker Gasp ha alzato la posta coi Friedkin. Ma non ha alcuna intenzione di andare via, non lo farà. Vuole «solo» massimi poteri decisionali sul mercato e sui rinnovi, ora pure quello di El Shaarawy. La scomposizione della Roma è un po' disordinata, in verità: il ds Massara - esonerato da Gasp ma non (ancora) dai Friedkin - è al lavoro, mentre su indicazione del tecnico si cerca il successore. [...]

(corsera)