Champions, un rebus in 90': quanti destini in ballo

Destini incrociati a schema libero. Dopo trentasette giornate di campionato, la corsa Champions è ancora un enigma. In ballo ci sono i sogni dei tifosi. In palio, una settantina di milioni, indispensabili per i club di vertice, abituati a spendere come se fosse certo il quarto posto, ma ancora costretti a giocarsi la qualificazione.

È un rebus difficile da leggere il Milan, che per preparare la partita di domani sera a San Siro con il Cagliari si è chiuso in ritiro in cui spera di trovare soluzioni a un incastro non facile. [...] Lo è tanto più la Juventus, ultima nel sudoku della conta dei punti, attesa dal derby in casa del Toro, che vuole festeggiare i cinquant'anni dello scudetto di Graziani e Pulici. Dovrà farlo senza Bremer, squalificato, e senza Yildiz, fermato da noie al polpaccio. Pari alla Juve, ma con gli scontri diretti a favore, c'è il Como, che sulla carta ha la partita più complicata fra le quattro della volata Champions che si giocheranno in contemporanea, in trasferta contro la Cremonese in lotta per la salvezza col Lecce. [...]

Si trova di fronte a un rompicapo non di poco conto Gasperini, pronto a guidare una Roma galvanizzata dalla vittoria con la Lazio, ma senza Wesley e Pellegrini. I 70 punti, gli stessi del Milan, non consentono di stare tranquilli. Per risolvere l'equazione, basta vincere contro il Verona condannato alla Serie B, ma che nell'ultimo mese ha pareggiato con Juventus e Inter. [...]

(La Repubblica)