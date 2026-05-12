Champions da brividi

IL TEMPO (L. PES) - Centottanta minuti di fuoco. La Champions si decide all'ultimo respiro e la Roma di Gasperini vuole dire la sua fino all'ultimo. La vittoria all'ultimo respiro di Parma e la caduta del Milan nel posticipo serale infiammano una volata che ora mette in palio ben due posti: il terzo e il quarto. Il Napoli secondo dopo il ko interno di ieri col Bologna rinvia il pass per la Champions: basteranno tre punti domenica a Pisa (o al più tardi con l'Udinese all'ultima). Ora, quindi, la bagarre resta apertissima dalla Juve al Como. Il turno più caldo, oltre che per le temperature dato che si giocherà di domenica a pranzo, è il prossimo. I bianconeri al momento guidano la corsa al terzo posto con un punto di vantaggio su Milan e Roma quarti a pari merito ma con i rossoneri avanti per gli scontri diretti. Segue il Como due punti sotto. I lariani, però hanno il calendario decisamente più semplice col Parma in casa domenica e l'ultima in casa della Cremonese con i grigiorossi che però potrebbero ancora sperare nella salvezza. Domenica però i brividi veri saranno tra Roma, Torino e Genova. La Juve ospita allo Stadium una Fiorentina salva ma che, per la storica rivalità, non vorrà certo rendere la vita facile alla Signora. In contemporanea al Ferraris andrà in scena la delicata sfida tra Genoa e Milan. I rossoblù di De Rossi sono salvi ma la squadra di Allegri sembra aver seriamente perso la bussola e dovrà fare a meno di Leao, Saelemaekers, Estupinan e, forse, anche Pulisic. All'Olimpico,

invece, sarà l'ora di un derby della Capitale da cuori forti. La Lazio sarà reduce dalla finale di Coppa Italia e, in un senso o nell'altro, proverà in tutti i modi a fare lo sgambetto ai cugini. Che sia per festeggiare un trofeo insperato o come ultima partita per dare un senso a una stagione da dimenticare. Ogni punto pesa come macigni e per tutte e quattro le squadre c'è l'obbligo di fare sei punti, chi si ferma è perduto. Con due vittorie la matematica premierebbe Juve e Milan, ma l'ultima giornata potrebbe comunque regalare sorprese. La Juve infatti sarà ospite del Torino in un derby che i granata vorranno giocarsi fino all'ultimo pallone. Più semplici gli impegni per Roma e Milan contro Verona e Cagliari, anche se i sardi devono ancora aritmeticamente salvarsi e potrebbero farlo questo fine settimana conquistando almeno un punto in casa contro il Torino. La Roma, intanto, si gode un Malen da record, ma dopo euforia per Gasp c è da tornare a lavorare. Domani, dopo un giorno di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi e al gruppo dovrebbero riaggregarsi anche Pellegrini e Dovbyk. Anche se per la stracittadina prende piede l'ipotesi di vedere ancora il tridente con Dybala, Soulé e l'olandese per giocarsi il tutto per tutto contro la banda di Sarri. Vietato sbagliare, insomma. Vale per tutti.