C'è un esposto anche contro Orsato

[...] Nel mirino è finito Daniele Orsato, designatore di serie C. Di lui si parla nell'atto, firmato da un tesserato Aia del nord Italia, inviato al procuratore federale Chinè e al Comitato di Vigilanza Figc. L'oggetto riguarda presunti comportamenti di rilevanza disciplinare avuti da Orsato al termine di Ascoli-Vis Pesaro, partita del girone B di Lega Pro disputata il 4 aprile: «Orsato avrebbe contattato al telefono l'arbitro (Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, ndr) dopo il termine dell'incontro, mentre questi si trovava in presenza dell'osservatore arbitrale». Nel corso della telefonata «in viva voce», riferisce il sito arbitri.com, sarebbero state espresse «valutazioni sull'operato dell'arbitro» che, se confermate e accertate, avrebbero inevitabilmente influenzato l'osservatore arbitrale stesso nel suo giudizio.

(Quotidiano Sportivo)