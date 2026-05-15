C’è l’esame Verona per la Primavera

La baby Roma chiude oggi la stagione regolare del campionato Primavera nella trasferta di Verona (ore 15, diretta tv su Sportitalia): si tratta di una partita cruciale per blindare il quarto posto, dato che il Bologna è rimasto sotto di un punto in classifica. Vincere

significherebbe giocare al Tre Fontane lo spareggio scudetto con due risultati su tre a disposizione, per poi centrare la Final Four, in programma al Viola Park. "A Verona sarà determinante l'approccio - ha indicato il tecnico Guidi alla vigilia - e poi dovremo cercare di giocare in maniera spensierata. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare il grande volume di gioco che la squadra esprime ed essere più incisivi sotto porta. I ragazzi si sono preparati molto bene, sappiamo dell'importanza della gara e cercheremo di fare una prestazione all'altezza". Out Mirra in difesa per un problema alla spalla, davanti si scalda Arena, a caccia del decimo gol.

(corsport)