C'è Koné con Cristante, Pisilli ancora trequartista

Continuare a vincere per tenere viva la speranza del quarto posto, non c è altra strada per la Roma che va a caccia della seconda vittoria consecutiva che in campionato manca addirittura da gennaio (Sassuolo e Torino in quel caso). Gasperini si affida ai migliori per battere la Fiorentina con il solo dubbio legato a Dybala. (...) C'è un solo posto a disposizione alle spalle di Malen e la novità è che il ballottaggio è con Soulé e non con Pisilli. La decisione finale e attesa per questa mattina, ma non è da escludere che il tecnico conceda un po' di respiro a Matias che da quando e rientrato non è riuscito a brillare. (...) Nessun dubbio da sciogliere sulle fasce: spazio a Celik e Wesley. Verso il recupero Tsimikas che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due giorni out a causa di un risentimento muscolare. Torna Koné in mezzo il campo in coppia con Cristante. Davanti a Svilar il solito terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. I titolarissimi per evitare passi falsi.

(Il Messaggero)