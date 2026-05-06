Carica Roma, recuperi, difesa e Malen: la Champions è possibile

LEGGO (F. BALZANI) - Duecentosettanta minuti, quattro squadre e più di un motivo per sperare. La Roma si è inserita di prepotenza nella lotta Champions e ora vede il traguardo vicino. Per tagliarlo, però, non basta vincere le ultime tre partite. Serve un passo falso della Juve o due del Milan. Viste le ultime prestazioni non è un'ipotesi così difficile. La Roma, invece, ha ripreso a volare e può contare ora su tutta la rosa a disposizione. Il peso di Wesley e Koné e la possibilità di ruotare gli attaccanti sono due elementi fondamentali per il gioco del tecnico che nei prossimi giorni riavrà anche Dovbyk e Pellegrini. Questo è il primo fattore, ma non l'unico. Perché la Roma, rispetto alle concorrenti, è in una condizione atletica invidiabile. Poi c'è Malen. L'olandese è il calciatore che in Serie A inquadra meglio la porta: la media di 1,60 volte a partita, al secondo posto c'è Nico Paz con 1,41. Nessuno al momento ha un attaccante in grado di catalizzare gioco e occasioni come fa l'ex Aston Villa. Infine la difesa, tornata con la stessa media del girone d'andata: 1 gol subito nelle ultime quattro partite. Ma la cosa che maggiormente fa felice Gasperini è l'unione dimostrata dalla squadra. Dopo l'addio a Ranieri i giocatori si sono compattati con l'allenatore e hanno allontanato voci scomode e spesso create ad arte. Un legame forte che ha portato lo stesso Gasp a chiedere il rinnovo del gruppo storico: da Pellegrini a Celik passando per Mancini e Cristante. Il focus, però, resta sulle entrate. Il tecnico ha ribadito di voler maggiore autonomia di scelta e aspetta il confronto coi Friedkin. In primis c'è da scegliere il ds: D'Amico il preferito, subito dietro Manna. Poi c'è da rinforzare il reparto offensivo: Nusa e Summerville i primi nomi. Per il centrocampo piace Doumbia del Venezia.