Capello: "Gasperini fortunato con Malen, trovare un attaccante del genere a gennaio risolve molti problemi"

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla stagione dei giallorossi. Ecco le sue parole.

Gasperini ha riportato la Roma in Champions, i Friedkin non ce l'avevano mai fatta prima...

"È stato anche fortunato. Diciamo che pescare a gennaio un attaccante come Malen, che in 18 partite di campionato ti segna 14 gol aiuta e non poco, ti risolve molti problemi. Certo, sarebbe curioso capire chi l’ha voluto prendere uno così".

Cioè?

"Gasperini non va d’accordo con Massara, così come non andava d’accordo con Ranieri, con cui il club alla fine ha deciso di separarsi. Ma Malen è arrivato quando Claudio era ancora in società…".

(corsera)