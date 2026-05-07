Caos derby, il Questore di Roma:"Sarebbe meglio se non ci fosse la sovrapposizione, ma possiamo gestire insieme i due eventi"

IL MESSAGGERO - Roberto Massucci, da un anno e mezzo Questore di Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano e tra i tanti temi toccati c'è stato anche quello dell'imminente derby della capitale. Match in programma per la 37esima giornata di campionato, ma che non ha ancora una data e un orario a causa della sovrapposizione con gli Internazionali di Tennis.

[...] Visto il numero di tifosi in città, la domanda è d'obbligo. Il 17 maggio si terranno due eventi importantissimi: il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali di tennis. Una concomitanza che sta creando problemi. Come l'affronterete?

"Non serve essere esperti di sicurezza per capire che sarebbe meglio che non ci sia la sovrapposizione. Ma ciò nonostante, noi siamo capaci di fare qualsiasi cosa, anche gestire insieme due eventi di tale portata. La prossima settimana, messe insieme le esigenze di tutti, si deciderà".

Alla luce di tutto ciò, come giudica la sicurezza di Roma rispetto ad altre città?

"Le città sono tutte diverse. In proporzione Roma è sicuramente migliore di Verona. Ma anche di Livorno o di Terni, per fare alcuni esempi. Lo dico in ragione di un sistema basato sulla collaborazione a tutti i livelli. Una collaborazione per realizzare l'unico percorso possibile: migliorare la situazione della sicurezza. Una soluzione definitiva non si avrà mai: la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Quello che dobbiamo fare è attivare i meccanismi di miglioramento che non si devono interrompere".