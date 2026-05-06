Calciomercato Roma: Juventus su Ndicka. Koopmeiners potrebbe rientrare nell'operazione

Juve e Roma si guardano a distanza, duellano (insieme al Milan) per un posto in Champions League e si studiano. Ma presto potrebbero diventare anche complici sul mercato, grazie a un’idea di scambio che al momento è in fase embrionale ma che va monitorata. Ndicka alla Juve, Koopmeiners alla Roma: trattativa non semplice, ma diversi punti in comune per avviare un tavolo di trattativa alla ricerca di un incastro. [...] Il profilo di Ndicka convince perché il calciatore ha le qualità che tornano utili alla Juve: con un ingaggio alla portata e una buona conoscenza del campionato per ritenerlo un investimento sicuro. Il nazionale ivoriano, nato a Parigi e cresciuto calcisticamente all’Auxerre, con un passaggio determinante all’Eintracht Francoforte, è in forza alla Roma dal 2023: e, pur avendo il contratto fino al 2028, potrebbe cambiare maglia in estate. Il club giallorosso vorrebbe cederlo per una somma importante, sui 40 milioni: sulle sue tracce si sono mossi già diversi club, anche il Barcellona che segue pure Bastoni. [...] Ci sono margini, però, per rimettere sulla strada di Gasperini uno dei giocatori che l’allenatore ha fatto rendere meglio negli ultimi anni, ovvero Koopmeiners. I dissidi del finale del rapporto fra il centrocampista e l’Atalanta sono da ritenere passato, l’olandese alla Juve non si è trovato bene e l’ipotesi Roma potrebbe convincerlo molto più delle proposte turche che sono arrivate nell’ultimo periodo. Gasp ritroverebbe un top, la Juve riuscirebbe a evitare la minusvalenza su una delle operazioni peggiori degli ultimi anni.

(gazzetta.it)