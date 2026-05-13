Baldanzi primo tassello del Grifone del futuro. Si accelera sul riscatto

Daniele De Rossi ha le idee chiare sul futuro di Tommaso Baldanzi: il tecnico ha suggerito al Genoa di riscattare definitivamente il trequartista dalla Roma. Il club ligure sembra intenzionato a rompere gli indugi e a versare i 10 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto, facendo del giocatore il pilastro del nuovo progetto tecnico ambizioso per la prossima stagione.

(...) "Fui proprio io a portarlo a Roma – ha ricordato De Rossi – ma ora credo debba stare in un posto in cui possa giocare con continuità". Il feeling tra il calciatore e l'ambiente rossoblù è ormai consolidato, nonostante alcuni infortuni muscolari ne abbiano limitato l'impiego nelle ultime settimane. Il recupero completo è però vicino e Baldanzi punta a tornare in campo già per la sfida contro il Milan.

(...) Lo stesso calciatore ha confermato la volontà di proseguire il suo percorso a Genova, dichiarando di non essere arrivato in Liguria solo per una breve parentesi. La strada per la sua permanenza definitiva sotto la Lanterna appare ormai tracciata, segnando un addio ai colori giallorossi che sembra soddisfare tutte le parti in causa.

(Il Secolo XIX)