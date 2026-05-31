Baldanzi bis: prende forma il nuovo Genoa di De Rossi

Ormai è solo una questione di giorni. La prossima settimana dovrebbe arrivare

l'attesa fumata bianca per riscattare il cartellino di Baldanzi, giocatore imprescindibile per Daniele De Rossi nella mediana rossoblù della prossima stagione. La trattativa con la Roma è partita. Un Genoa che, sull'asse DDR-Lopez, il ds arrivato a Pegli sette mesi fa, dovrà aumentare il tasso tecnico - questa la primaria richiesta dell'allenatore, recepita appieno dalla dirigenza - senza dimenticare però la necessità di mantenere un occhio attento al bilancio e alla sostenibilità economica del club. [...]

Poi, respinte le lusinghe di Fiorentina e Bologna, il Genoa inizierà seriamente a pensare al futuro di (e con) De Rossi, provando a blindarlo oltre il 30 giugno 2027. Quando è arrivato a Genova, la squadra aveva tre punti dopo nove partite.

Con lui si e di fatto salvata con quattro turni di anticipo. Tanto basta per voler avviare un progetto comune sul lungo termine. L'idea della proprietà genoana è quella di «ricostruire un'identità», che significa crescere, ma senza dimenticare da dove questo Genoa arrivi. E poi c'è la nidiata di giovani nei quali De Rossi ha dimostrato di credere appieno. [...]

(gasport)