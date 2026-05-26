Bagno di folla a Fiumicino, poi squadra a Trigoria

IL TEMPO - Una mattinata in famiglia per festeggiare la Champions. La Roma è rientrata a notte fonda nella Capitale dopo il successo a Verona, accolta da centinaia di tifosi a Fiumicino. Scatenato Mile Svilar, che ha gridato «Forza Roma, siamo in Champions» prima di tuffarsi in mezzo ai tifosi giallorossi. I festeggiamenti sono proseguiti ieri mattina a Trigoria, dove la squadra si è riunita per fare colazione insieme e celebrare la conquista dell'obiettivo. Prima del rompete le righe, Gasperini ha tenuto una sorta di discorso di fine anno, ricco di apprezzamenti e ringraziamenti. «Sono molto contento, avete dimostrato di essere un grande gruppo» ha sottolineato l'allenatore piemontese, il quale ha sempre elogiato i suoi ragazzi nel corso della stagione per l'impegno ed il lavoro svolto. Non sono mancati i complimenti per tutti coloro che operano dietro le quinte, il cui lavoro «è importante tanto quanto quello di chi va in campo la domenica». Adesso, per chi non sarà impegnato ai Mondiali, sarà il momento di ricaricare le pile. Gasp, però, ha chiesto ai suoi ragazzi di non lasciarsi andare. Perché è in arrivo una nuova stagione in cui la Roma sarà protagonista sui migliori palcoscenici d'Europa.