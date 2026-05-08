Assist e gol, il centrocampo alza il tiro. Reparto al gran completo per la volata

Meglio tardi che mai. Gasperini per il finale di stagione si gode tutti i centrocampisti, che sono in gran spolvero. Nelle ultime due vittorie con Bologna e Fiorentina ci hanno messo lo zampino El Aynaoui (gol e assist), Pisilli (gol) e Koné (assist). E rimasto a secco Cristante che però - nonostante finisca ciclicamente nell'occhio del ciclone - è sempre al suo posto. In campionato ha saltato una sola gara per squalifica e se giocherà le ultime tre raggiungerà Masetti al decimo posto dei giocatori con più presenze nella storia della Roma (364). L'exploit più grande lo ha avuto Pisilli che da gennaio ha cambiato marcia. Quattro le reti stagionali (più di Dovbyk e Dybala) e nel giro di pochi mesi e passato da possibile partente a titolare fisso. (...) Anche lui come altri è nella lista dei giocatori che possono dare una mano ai conti della Roma. Cederlo entro il 30 giugno significherebbe plusvalenza piena poiché è un prodotto del settore giovanile, ma a Trigoria nessuno vorrebbe privarsene. Domenica tornerà El Aynaoui dopo un turno di squalifica, ma si siederà in panchina. A Bologna una delle migliori prestazioni stagionali dopo un periodo di black out. (...) Dopo quaranta giorni di stop è tornato anche Koné e con la Fiorentina ha fatto subito capire quanto sia pesata la sua assenza. (...) In generale i centrocampisti tra reti (7) e passaggi vincenti (9) hanno contribuito al 30% delle marcature in campionato (16 su 52). Manu è tra i giocatori in vetrina e non è un mistero che può essere un altro sacrificato eccellente per rispettare i paletti del FFP.

L'Inter è pronta ad un nuovo assalto e su di lui ci sono anche Newcastle e PSG. Gasp, però, prima vorrebbe parlare con la società e soprattutto capire chi sarà il nuovo ds. D'Amico piace e i due hanno avuto un lungo colloquio all'Olimpico prima di Roma-Atalanta, una chiacchierata per ricordare i vecchi tempi e non solo. Più distanti Giuntoli e Paratici. Capitolo Manna: anche lui avrebbe l'ok di Gasperini ma il contratto fino al 2029 è un ostacolo. Inoltre, il rapporto con De Laurentiis è solido e in caso di adeguamento potrebbe rimanere. Guadagna attualmente 300.000 euro più bonus, la Roma ne potrebbe mettere sul piatto almeno il doppio ma la fumata bianca è tutt'altro che vicina.

(Il Messaggero)