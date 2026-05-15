Altro contatto: Dybala e il club sono sempre più vicini

La certezza è che il rinnovo di Paulo Dybala non sarà un tormentone: l'ultima parola verra scritta a stretto giro, presumibilmente dopo il derby con la Lazio, in coincidenza con la presenza in città del vicepresidente Ryan Friedkin. Ma, intanto, il trequartista argentino in scadenza di contratto e la Roma sembrano sempre più vicini in attesa della fumata bianca. Dopo l'incontro di martedì scorso a Trigoria, anche ieri l'agente del giocatore, Carlos Novel, e il ds giallorosso Ricky Massara si sono confrontati sull'eventuale formula del nuovo contratto tra le parti. Il procuratore e il dirigente stanno ragionando sulla base di un accordo annuale con eventuale possibilità di un prolungamento di altri dodici mesi. Secondo quanto trapela, il nuovo contratto avrà una base fissa, attorno ai 2/2,5 milioni di euro (la Joya ne percepisce al momento 8,5), che potrà crescere in base alle partite che il trequartista giocherà nella prossima stagione considerando oltre alle presenze, i gol, gli assist e il rendimento. (...) Il giocatore è nel cuore dei tifosi (che non hanno dimenticato, figuriamoci, il no ai milioni dell'Arabia Saudita di due anni fa per restare in giallorosso) e il suo desiderio sarebbe quello di proseguire con il club almeno un'altra stagione, soprattutto dopo la nascita a marzo della primogenita Gia. (...) Ed è ovviamente forte la volontà del tecnico Gian Piero Gasperini di continuare con Dybala, ritenuto dall'allenatore probabilmente l'unico elemento davvero in grado di spostare l'inerzia di una partita con un'invenzione o un colpo di classe dei suoi. L'allenatore si è già speso con la proprietà per Paulo. (...) "È stato un peccato che Paulo si sia dovuto fermare tre mesi per infortunio - le parole del tecnico dopo l'ultima vittoria a Parma -. Anche perché prima di doversi fermare stava molto bene: ero convinto che per lui questa sarebbe potuta essere un'annata straordinaria, l'avevo visto giocare a livelli molto alti". (...) L'intesa con Malen è un qualcosa che Gasp vorrebbe rilanciare nel futuro: è sempre difficile, del resto, rinunciare ai giocatori che fanno la differenza.

(gasport)