Alajbegovic in volo: «La Roma è il top»

Ammiccare, tentennare, fingersi non così tanto interessati e magari pure

far credere di avere altri spasimanti: sì, fa tutto parte del conosciutissimo manuale dell'arte del corteggiamento. Ma queste sono tattiche per chi può permettersi il lusso di aspettare, di giocare anche un poco con lo scorrere del tempo, sfruttandolo a proprio vantaggio. Margine in questo senso, però, non ne ha più la Roma ed evidentemente neppure Kerim Alajbegovic, al quale il ds Massara, prima di svuotare l'armadietto di Trigoria, aveva dato un ultimatum per conto della proprietà: una risposta entro il 31 maggio, altrimenti tanti cari saluti.

Sarà un caso, ma ieri, alla vigilia della deadline, il funambolico attaccante bosniaco, uno dei giustizie. ri dell'Italia sbattuta fuori dal Mondiale è uscito allo scoperto: «La Roma è un top club - ha detto - e sarei pronto per la Serie A». Sarebbe una dichiarazione di esclusivo interesse se il ragazzo, parecchio scaltro nonostante i 18 anni, non avesse tentato di mischiare le carte aggiungendo, oltre alla compagine giallorossa, pure altri grandi squadre nel suo concetto di gradimento. «Lo sono anche Inter, Napoli e Juve. La Serie A è davvero bella e io penso di essere all'altezza di una grande squadra di questo campionato». La verità, al netto delle parole, è una: con le altre ci sono stati sondaggi e dialoghi, mentre con la Roma c'è stato un vero e proprio incontro - il papà Semin ha visto Massara insieme all'ex Pjanic e i discorsi poi sono andati avanti. Il Bayer Leverkusen ha riscattato per 8 milioni il cartellino di Alajbegovic e adesso lo valuta 25 minimo. Dopo il Mondiale il prezzo potrebbe persino lievitare. Ecco perché la Roma ha fretta di indirizzare la trattativa, strappando l'accordo prima che s'accendano i riflettori della coppa del mondo, di solito vantaggiosi per chi vende e deleteri per chi compra. In qualsiasi caso, Alajbegovic considera l'uscita pubblica di ieri un assist. Il messaggio è stato già recapitato a Tony D'Amico, diesse in pectore ma in attesa di un comunicato che lo annunci. Sarà lui a raccogliere le fila della trattativa. Senza dimenticare gli altri profili sondati, tutti validi nella prospettiva di far compiere alla trequarti un salto di qualità: Nusa, Summerville e Greenwood sono tutti profili graditi. [...]

(corsport)