Addio El Shaarawy: squadra spiazzata dall'annuncio improvviso. I giocatori si aspettavano modalità e tempi diversi

Il Derby della Capitale vinto 2-0 grazie alla doppietta di Gianluca Mancini è stata una partita speciale per Stephan El Shaarawy, il quale lascerà la Roma a fine stagione dopo aver vestito per 10 anni la maglia giallorossa. Il match contro la Lazio è stato l'ultimo davanti ai propri tifosi, che a fine gara lo hanno omaggiato con striscioni e cori. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il gruppo squadra è però rimasto spiazzato dall'improvviso annuncio dell'addio del Faraone: i calciatori, infatti, si aspettavano che sarebbe arrivato con modi e tempi diversi.

(La Repubblica)