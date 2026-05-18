A Verona senza Wesley. Stop Ndicka, dubbio Koné

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Il momento della festa, giusta, legittima e piena, è già finito. Da oggi, il focus dentro Trigoria è tutto spostato verso Verona. L'ultimo passo, il traguardo da tagliare, col destino (in ottica Champions) che è tornato tra i piedi dei romanisti. Lo sa Gasperini, che ha sottolineato però come non sia finita, anche perché domenica al Bentegodi sarà una gara vera. [...]



Di sicuro, Gasperini dovrà fare a meno di Wesley. Il brasiliano è sfato espulso da Maresca nel secondo tempo del derby vinto, sarà squalificato e l'appuntamento con lui è rimandato alla prossima stagione. Con ogni probabilità, non ci sarà neanche Ndicka, che verso la fine del primo tempo ha alzato bandiera bianca per un problema al flessore. Presto per dare una diagnosi, nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali del caso.

Gasp, invece, spera di poter recuperare nel corso della settimana Pellegrini, che dopo una settimana in gruppo avvertiva ancora fastidio alla coscia e ha visto il derby a bordocampo. Oltre a lui, potrebbero tornare anche Koné e Venturino, fermato da una leggera infiammazione al ginocchio. Nessun problema, invece, per Pisilli, sostituito all'intervallo per scelta tecnica. [...]