A Verona con Ryan. La Roma non è sola

Giorni decisivi per il futuro della Roma in campo e fuori. Tutto o quasi passa da Verona, l'attesa non è paragonabile a quella di sedici anni fa, stesso stadio, avversario diverso (il Chievo) e soprattutto un obiettivo più prestigioso. In quel caso i giallorossi lottavano per lo Scudetto, domenica per un posto in Champions.

Non potranno esserci 18mila romanisti come nel 2010 ma una mini-invasione simile a quella di Parma e prevista, con i tanti tifosi che abitano in giro per l'Italia pronti a viaggiare. E potrebbe anche esserci Ryan Friedkin, condizionale d'obbligo ma il vicepresidente ha voglia di essere al fianco della squadra. C'è lui al comando del club in questo momento e ieri è andato in scena un altro vertice con Gasperini, anzi due. Il primo breve prima dell'allena-mento, un altro più approfondito nel pomeriggio. Sul tavolo due temi: il nuovo direttore sportivo e le cessioni. In pole c'è D'Amico, piace anche al Milan ma il possibile addio di Furlani potrebbe cambiare le carte in tavola. [...]

Non c'è solo D'Amico nella lista dei Fried-kin, il piano B porta a Paratici. Solamente sei mesi fa ha firmato con la Fiorentina per questo la strada è più complicata, più distanti Sogliano e Tognozzi. [...]

Almeno un big partirà e il più vicino all'addio è Koné. Nelle settimane scorse è stato offerto all'Atletico Madrid che per il momento non ha affondato il col-po, piace a Inter, Paris Saint Germain e Newcastle. Quella di Verona per lui potrebbe essere l'ultima con la maglia giallorossa. [...]

Nelle stanze di Trigoria si delinea il futuro e il programma estivo. La Roma si radunerà intorno al 14 luglio, la seconda parte del ritiro si svolgerà fuori dall'Italia. L'ipotesi Germania è quella più accreditata e il club ha già parlato con alcune squadre per fissare delle amichevoli. Poi, altre due opzioni: Svizzera e Olanda, scartate le tournée in giro per il mondo. Un po' di fresco prima dell'inizio del campionato.

(Il Messaggero)