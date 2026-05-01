A Cremona per ritrovare la vittoria

Il momento è delicatissimo. La baby Roma, infatti, non riesce più a vincere e ha visto scappare via Fiorentina, Parma e Cesena. Il successo manca da sette turni di campionato (5 pareggi e 2 sconfitte]. Il calendario, però, viene in soccorso di Seck e compagni, impegnati oggi nella trasferta contro la Cremonese, ultima della classe e già retrocessa.

«È obbligatorio vincere. Le nostre motivazioni devono essere più forti di qualsiasi cosa. Accedere alle fasi finali è l'obiettivo», ha detto Guidi alla vigilia, senza girare attorno alla crisi di risultati.

Mancano tre giornate al verdetti: la post season è ampiamente alla portata del piccoli giallorossi, chlamati a blindare il quarto posto in classifica negli ultimi 270' dai possibili attacchi di Bologna, Atalanta e Inter. Capitolo formazione. Arena si è sbloccato sotto porta realizzando un rigore contro la Juventus: l'attaccante classe 2009 sarà confermato come boa centrale del 3-4-2-1. [...]