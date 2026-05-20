150 milioni il tesoro Champions. Un sacrificio, i ricavi e le risorse di Friedkin per almeno tre titolari

Alla Roma nessuno fa più i conti senza l'oste. Con Ryan Friedkin presente in sede e operativo su ogni tematica - dal nuovo ds agli staff, fino al mercato e allo stadio - i calcoli spettano soltanto a lui, senza filtri né intermediari e soprattutto senza «quella gente che riporta le cose e volontariamente o involontariamente cambia le opinioni», come ha ricordato Gasperini alla vigilia del derby. Friedkin Jr ha trasformato Gasp nell'epicentro del progetto, che però non cambierà la sua visione: neppure la Champions farà uscire la Roma dai binari di una sostenibilità imposta dall'Uefa ma anche voluta. Vincere con i conti in ordine resta la stella polare da seguire.

Nel frattempo, sarebbe emerso il dettaglio della cifra del tesoretto dedicato al mercato in caso di conquista del 4° posto domenica a Verona. Ryan darebbe al nuovo direttore sportivo (Massara, come spieghiamo a parte, è in uscita) circa 150 milioni da investire tra risorse legate alla grande coppa, soldi generati da almeno un paio di cessioni ed esborso diretto della proprietà. [...]

Con i 150 milioni di liquidità la Roma conta di regalare a Gasperini almeno tre titolari e un quarto elemento jolly. Un esterno (destro o sinistro), un centrocampista e un attaccante esterno abile nel dribbling per cominciare. Poi magari un vice Malen. Oppure, se Dovbyk dovesse restare (per mancanza di offerte), un altro trequartista da aggiungere alla batteria con Soulé e Dybala-Pellegrini, quest'ultimi i calciatori a scadenza imminente che il tecnico ha chiesto di confermare.

Freuler a parametro zero dal Bologna fa gola. Come Schlager del Lipsia. Se partisse Koné, però, non basterebbe solo uno svincolato in mezzo al campo. A proposito di Lipsia: alla Roma piace l'ala offensiva Nusa, anche se il preferito in quel reparto resta Kerim Alajbegovic. Il padre del bosniaco ha già incontrato Mas-sara e il Bayer dopo averlo riscattato può cederlo per 30-35 milioni. Un altro profilo seguitissimo per la trequarti è quello di Brandt, che si svincolerà tra pochi giorni dal Dortmund. Per le fasce da Trigoria hanno sondato Culbreath (Leverkusen) e Carlos Augusto (Inter). Prima di ogni possibile assalto va conquistata la Champions, poi sarà possibile godere dei suoi benefici.

(corsport)