Ziolkowski ha richieste in Premier

Sirene dalla Premier League per Ziolkowski. Il difensore, già visionato dal vivo da alcuni osservatori di club Inglesi, è entrato nella lista dei desideri del Newcastle

secondo i media polacchi. Il centrale aspetta la sua occasione, ma non gioca titolare dalla magica notte di Atene, quando realizzò un gol in tuffo regalando alla Roma

la qualificazione diretta al tabellone di Europa League. Da lì in poi il suo minutaggio è stato ridotto. [...] «Stiamo valutando ogni possibile soluzione per permettere a Jan di giocare con regolarità, compresa la sua partenza», ha rivelato una fonte vicina al ragazzo. In caso di cessione, la Roma centrerà una plusvalenza non indifferente.

(Corsport)