Wesley, un esterno per due fasce: da Dodò a Belghali, è caccia al vice

Se Gasperini era stato così insistente per il ritorno di Wesley un motivo c è: con lui

in campo la Roma cambia volto e si trasforma. E a Bologna è arrivata l'ennesima dimostrazione. Una scheggia sulla sinistra che ha mandato in tilt Joao Mario e il tecnico si è anche qualche tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Aveva un mezzo infortunio". Ma frecciatine a parte, l'impatto del brasiliano è stato devastante. L'esordio con gol è stato il presagio di una prima stagione da incorniciare. Le reti poi sono diventate quattro ma a sorprendere sono i dati della Roma senza Wesley e quella con lui in campo. Ha saltato sette partite in campionato nella quale sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. In rosa è il giocatore ad aver prodotto il maggior numero di grandi occasioni da gol, dietro di lui Soulé. È atterrato in Italia portandosi dietro il peso del prezzo del cartellino da 25 milioni di euro ma col passare dei mesi ha conquistato tutti. Gasperini già lo conosceva e non è un segreto che lo volesse all'Atalanta nel 2024 ed ora se lo coccola anche Ancelotti che lo convocherà per il Mondiale. Non male per un ragazzo di 22 anni. Wesley è arrivato per rinforzare per la fascia destra e si è trasformato in un valore aggiunto dall'altra parte. Le condizioni precarie di Angeliño e la scarsa affidabilità di Tsimikas hanno costretto Gasp a correre ai ripari e si è ritrovato per tutta la stagione a sinistra. Tra le doti, quindi, il tecnico ha scoperto anche la sua duttilità e non è scontato rivederlo lì anche il prossimo anno. Anche perché tra i nomi indicati per rinforzare la fascia ci sono due esterni destri. Il sogno è Dodô che potrebbe lasciare la Fiorentina: i dialoghi per il rinnovo sono fermi e ad un anno dalla scadenza del contratto è un'occasione per diversi club. L'alternativa è Belghali del Verona che può giocare sia a destra che a sinistra. Per il secondo i contatti erano stati già avviati a gennaio ma il giocatore era impegnato in Coppa d'Africa e le parti si erano lasciate con la promessa di risentirsi in estate. Su di lui ci sono anche l'Inter e la Juventus. Fari puntati anche Fortini e Carlos Augusto per l'altra fascia. Gasperini si aspetta rinforzi poiché oltre a Tsimikas e molto probabilmente Angeliño, saluterà Celik per il quale non è previsto il rinnovo del contratto. A proposito del turco: nessuna lesione muscolare al flessore della coscia destra e sarà regolarmente in campo lunedì contro la Fiorentina. Dall'altra parte Wesley che dovrà vedersela proprio con Dodô, magari dal prossimo anno si ritroveranno insieme a Trigoria.

(Il Messaggero)