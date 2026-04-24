Wesley scalpita, Dybala spera. Intrigo Koné

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Dybala corre veloce e sogna una maglia da titolare a Bologna. Perché la Joya ha ripreso a lavorare con i compagni ad inizio settimana e i segnali arrivati dalla seduta di ieri sono piuttosto incoraggianti. Al termine di un calvario più lungo del previsto. L'intervento per risolvere la lesione parziale del menisco esterno del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto lo scorso 6 marzo è arrivato con più di un mese di ritardo. Di fatto, l'ultima apparizione della Joya con la maglia della Roma risale alla gara dell'Olimpico con il Milan del 25 gennaio. Quella sera Gasperini inserì contemporaneamente le sue migliori armi offensive. Dybala e Soulé alle spalle del neoarrivato Malen. Il primo tempo fu un vero e proprio assedio alla porta di Maignan, ma, come spesso accaduto nel corso della stagione, alla Roma mancò un pizzico di cinismo. Un assaggio di quello che sarebbe potuto essere e che non è stato, in virtù dei successivi stop dei due argentini. Adesso, con tutti e tre di nuovo a disposizione, la tentazione di Gasp di affidarsi al tridente pesante domani è abbastanza alta. Per inseguire il quinto posto e alimentare le speranze, seppur residue, di conquistare la Champions. Dopo aver saltato le gare con Inter, Pisa e Atalanta, Wesley è pronto a riprendere posto sulla corsia di sinistra. Verso il ritorno dal primo minuto anche Pisilli, che dovrebbe far coppia con Cristante in mezzo al campo. Il numero sessantuno giallorosso era partito dalla panchina con l'Atalanta per un colpo alla caviglia subito precedentemente in allenamento. Negli ultimi giorni, intanto, sono andati in scena nuovi confronti tra Gasperini e lo staff medico giallorosso. Al centro del dibattito il recupero di Koné, fermo ai box da metà marzo per la lesione al bicipite femorale della gamba destra. L'allenatore di Grugliasco sta spingendo per averlo a disposizione già nella gara contro il Bologna, mentre lo staff medico non reputa il centrocampista francese ancora pronto e preferirebbe rimandare il rientro alla prossima settimana.