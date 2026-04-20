Wesley ok, rientra con il Bologna. Probabile lesione per Rensch

Lo sprint di Wesley per l'ultimo tratto di strada, quello che porta a tre svincoli per l'Europa e a un futuro ancora incerto. Il brasiliano tornerà tra oggi e domani in gruppo in vista della sfida al Bologna di sabato prossimo. Quella dell'andata, nell'ormai lontano 23 agosto scorso, fu risolta proprio dal gol all'esordio del giocatore voluto fortemente da Gasperini. E per il quale il tecnico è andato allo scontro con i medici in questi giorni visto che riteneva il terzino pronto per giocare gia contro l'Atalanta. Lo staff sanitario però ha invitato alla cautela a un altro test che si svolgerà in mattinata. A meno di sorprese Gasp avrà la sua freccia al massimo per la seduta di domani. Un ritorno fondamentale considerato l'apporto stagionale di Wesley ma anche visto l'infortunio di Rensch per il quale si teme una lesione di basso grado al flessore. Oggi l'olandese si sottoporrà ad esami più approfonditi. In settimana spera di rientrare in gruppo anche Dybala, che manca ormai dal 25 gennaio scorso e che punta ad andare in panchina al Dall'Ara.

(gasport)