Verso l’Atalanta: Wesley ci prova, Koné e Dybala puntano Bologna

La Roma riprende gli allenamenti verso l’Atalanta: out Pellegrini, possibile recupero per Mancini e Wesley, più indietro Koné e Dybala. Il weekend di riposo concesso da Gasperini è già alle spalle e da oggi pomeriggio la Roma torna ad allenarsi per preparare la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato alle 20.45. Il tecnico dovrà rinunciare a Pellegrini per circa un mese, ma questa settimana spera di recuperare Mancini e Wesley. Difficile immaginarseli in gruppo tra oggi e domani, ma nei prossimi giorni torneranno a completa a disposizione. Il brasiliano ha già iniziato a correre sul campo, ma ha preferito non accelerare i tempi per evitare ricadute. Meno ottimismo per Koné, che proverà in extremis a strappare la convocazione, nonostante il suo rientro sia più probabile col Bologna, così come Dybala.

(Il Messaggero)