Verso la Fiorentina: Koné pronto al recupero, attesa Celik

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Adesso, tocca a Koné. Dopo la seduta di ieri mattina, i giallorossi avranno quarantotto ore di riposo. L'appuntamento a Trigoria, dunque, è fissato per mercoledì pomeriggio, quando tornerà anche Gasperini. Il tecnico non è rientrato a Roma dopo il successo al Dall'Ara per trascorrere del tempo in famiglia. E dopodomani accoglierà nuovamente in gruppo Koné, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale della gamba destra rimediata a metà marzo. L'allenatore piemontese avrebbe voluto accorciare i tempi e convocarlo per il match con il Bologna, ma si è dovuto scontrare con lo stop da parte dello staff medico, con cui il rapporto si è incrinato da tempo. Si tratta dell'ennesimo recupero prezioso in vista della gara con la Fiorentina, considerando pure l'assenza di El Aynaoui per squalifica. Spera di strappare una convocazione anche Dovbyk, fermo da inizio gennaio per lesione miotendinea alla coscia sinistra che l'ha costretto ad operarsi. Il centravanti ucraino, intanto, ha ripreso a lavorare sul campo e ad effettuare esercizi con il pallone. Pellegrini, invece, proverà in tutti i modi a tornare per l'impegno con il Parma di domenica 10 maggio. Il recupero per quel giorno, però, appare piuttosto complicato. Il numero sette giallorosso dovrebbe rientrare tra i convocati per il derby con la Lazio. Oggi, poi, Celik svolgerà gli esami per capire l'entità dell'infortunio al flessore della gamba destra.