Venduti mille biglietti per il derby

È iniziata ieri pomeriggio la vendita del biglietti per Il derby, l'ultima gara in casa della stagione della Roma, in agenda tra il 17 e il 18 maggio con data e orario ancora da definire. La fase 1, quella già scattata, è riservata agli abbonati della Curva Nord perché Roma-Lazio non è una partita inclusa nella tessera: mille i biglietti venduti nel giro di qualche ora, così la quota del romanisti è salita complessivamente a 37.000. La fase 2 (start alle ore 13 del 27 aprlle per un solo giorno) è per gll abbonati Plus/Classic Extra e titolar dell'AS Roma Card, mentre la fase 3 riguarda la vendita libera: l'eventuale caccia agli ultimi tagliandi parte alle ore 13 di martedi 28 aprile.

(corsport)