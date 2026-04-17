Una partita a poker

IL TEMPO (L. PES) - A carte coperte. Ranieri e Gasperini studiano le mosse per il loro futuro nella Roma. Come due giocatori di poker sul tavolo verde cercano strategie e colpi a sorpresa per ottenere la fiducia definitiva dei Friedkin che, intanto, prendono tempo. Un appoggio totale per Gasperini, che oggi non a caso sarà in conferenza stampa a presentare Roma-Atalanta, ma allo stesso tempo la stessa vicinanza di sempre dimostrata anche a Sir Claudio, negli ultimi giorni più silente e meno presente a Trigoria. Nell'evitare scelte drastiche, però, i Friedkin hanno inviato già da mercoledì il loro uomo di fiducia Ed Shipley a Trigoria. L'amico di vecchia data del presidente che ormai da tempo gestisce i momenti delicati in casa Roma, è chiamato a tentare di prolungare il più possibile la tregua armata tra allenatore e senior advisor. Nelle ultime ore Shipley si è confrontato con le parti in causa raccogliendo dal vivo sensazioni e vibrazioni di Gasp e Ranieri, ormai definitivamente separati in casa con uno scontro che ha scavalcato anche il livello personale. Già dalla scorsa settimana le tensioni con lo staff medico erano aumentate ma nelle ultime ore nel centro sportivo si è arrivati a toni esasperati in una divisione in fazioni molto lontana dall'equilibrio che dovrebbe regnare all'interno della squadra. L'oggetto della discussione è sempre lo stesso: il recupero degli infortunati e, in particolare, quello di Wesley. Lo staff dell'allenatore sostiene che il brasiliano sia pronto già dalla scorsa settimana mentre da quello sanitario manca ancora l'ok per il ritorno in campo e serve un test definitivo all'inizio della prossima settimana per tornare in gruppo. Per Gasperini, volendo, basterebbe anche un solo allenamento per convocarlo domani, ma senza il benestare dei medici dovrà rinunciarci. Il piemontese, oltre alle questioni di campo, da settimane è in pressing sulla società per la pianificazione del futuro. Un punto, che insieme a quello della presenza di Ranieri nella Roma ritiene decisivo per proseguire la sua avventura nella Capitale. Per questo, infatti, la fiducia estrema manifestata dai presidente e ribadita anche ieri da Shipley non basta: serve una scelta netta, che dia la direzione. Nelle scorse settimane i contatti con Houston sono aumentati e la centralità di Gasp è cresciuta. Un motivo che, insieme alle mille frizioni quotidiane, ha convinto Ranieri a presentarsi ai microfoni prima di Roma-Pisa. Uno strappo senza ritorno quello di Sir Claudio, che negli ultimi giorni e rimasto più defilato non presentandosi a Trigoria. Ma, nonostante l'amarezza dei primi giorni per aver percepito il man-calo supporto dei tifosi, il senior advisor non ha intenzione di mollare. Le sue argomentazioni, condivise in gran parte dalla proprietà (non nelle modalità e nei toni), hanno radici profonde, secondo la sua visione, e la fiducia mostrata un anno e mezze fa dai Friedkin resta una certezza. Anche se qualcuno ha ventilato l'ipotesi di un passo di lato con un ruolo esterno più di rappresentanza. Una partita più aperta che mai tra scontri, fazioni e silenzi. Arrivare alla fine della stagione senza scossoni resta l'obiettivo della proprietà che vede ogni giorno l'obiettivo allontanarsi. Ora c'è soltanto da aspettare la prossima mossa. Ognuno faccia il proprio gioco.