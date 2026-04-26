Un poker per il dopo Massara

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Alla ricerca di un direttore sportivo «complementare», con il quale possa nascere il feeling sotto il piano tecnico. Quello che non è mai sbocciato, come rivelato dall'allenatore, tra Massara e Gasperini. Un binomio che non può più andare avanti. Il dirigente giallorosso era presente ieri al Dall'Ara, ma ha evitato di esporsi mediaticamente per non ricevere domande sul futuro. Anche se l'addio, ormai, è alle porte. A Houston, dunque, è partita la caccia alla nuova guida dell'area tecnica, perché l'appuntamento con il Settlement Agreement - il prossimo 30 giugno - è dietro l'angolo. Ma anche un'intera programmazione, tra rinnovi e nuovi acquisti, da effettuare per la stagione del centenario. Giuntoli, attualmente fermo dopo l'esperienza alla Juventus, è un candidato forte e gode della stima dell'allenatore. Un elemento certamente non secondario. Anche Fabio Paratici, tornato però in Italia a febbraio per un lungo contratto con la Fiorentina, ha un buon rapporto con Gasperini. A Trigoria troverebbe suo figlio Lorenzo, classe 2008 prelevato in estate in prestito dalla Sampdoria. Sullo sfondo D'Amico, che ha lavorato con Gasp all'Atalanta dal 2022, e Manna, attualmente in carica al Napoli, che difficilmente lo può liberare. In seconda fila Sogliano, in uscita dal Verona. La palla è in mano ai Friedkin che, alla soglia del centenario, non possono sbagliare.