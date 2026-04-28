Un finale dolce e poi i saluti: Gasp aspetta Dybala

Dybala è rientrato al Dall'Ara. Esattamente 90 giorni dopo la sua ultima presenza: il 25 gennaio, contro il Milan all'Olimpico, da titolare accanto a Malen e con Soulé trequartista per la prestazione più convincente della Roma in questo campionato. Il trio di riferimento per Gasperini è durato 69', cioè fino a quando Paulo è uscito toccandosi il ginocchio sinistro. Spazio a Pellegrini che da quel match è stato poi promosso titolare, anche per mancanza di rivali. A Trigoria, il giorno dopo la partita contro i rossoneri, c'è chi aveva ipotizzato che il problema dell'argentino fosse il menisco. Ma per operarlo, perdendo solo tempo, si è aspettato il 6 marzo. Di qui la lunga assenza. Così alla Joya sono rimaste solo 5 partite, le ultime del campionato, per provare a lasciare il segno. La prima è andata: Gian Piero gli ha regalato 14' e proprio al posto di Malen. Passerella più che prestazione. Timido, quasi impaurito.

In rodaggio. Ingiudicabile. I due corner per i giallorossi, con lui in campo, li ha battuti El Aynaoui: basta a capire quanto sia ancora in ritardo. Non fisicamente, ma mental mente. Frenato e insicuro. È probabile che si stia gestendo, non avendo la certezza di essere confermato. Dybala, insomma, è recuperato, ma ancora non affidabile al 100%. Chissà se tornerà titolare prima della fine del torneo. Sono rimaste le gare contro la Fiorentina, il Parma, la Lazio e il Verona. Il suo contratto è in scadenza. Oggi è difficile per la proprietà riaprire il discorso per l'eventuale rinnovo. Sono, fin qui, solo 23 le presenze e appena 1308 i minuti giocati, con 3 gol e 4 assist. L'allenatore in attacco ha già chiesto tre giocatori: due da mettere a sinistra e uno a destra che escluderebbe la permanenza dell'argentino. Che può restare, con contratto a gettone, solo se non arriva nessuno in quel ruolo. Se ne dovrà occupare il nuovo ds. Che, con Massara ancora in carica, è da scegliere: si sono proposti, finora, Giuntoli, Sogliano e Manna. D'Amico è blindato dall'Atalanta. Paratici, bocciato da Ranieri, è in stand by. Colloqui in corso.

(corsera)