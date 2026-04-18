Umano e Romanista

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Io spero solo che resti per altri dieci anni. La conferenza stampa di Gasperini è stata… Gasperini. Un lavoratore, un artigiano del calcio, che ha fatto capolavori e qualcuno ancora non se ne accorge, che ha dedicato il tempo a fare del suo meglio e che, soprattutto questo, mai, mai, mai si è dato alibi. Chi chiede una squadra più forte o giocatori è chi si prende le proprie responsabilità. A Roma pochi lo hanno fatto. (...) Esasperato dalle cattiverie (ah sapeste cosa si dice, dal figlio che guadagnerebbe del suo lavoro, al suo carattere, ai suoi amici, presunti e reali…). No Mister, io spero che lei possa restare, innanzitutto perché sono Romanista e credo che con lei la Roma possa vincere. E poi proprio perché è una bella umanità quella che ci ha fatto vedere a Trigoria. No, non dite poi che ha pianto per nostalgia di Bergamo!?!? L’ha appena lasciata malgrado un anno di contratto, malgrado una proposta di rinnovo, malgrado - ma letteralmente - Bergamo sia scesa in piazza per farlo restare. E ma mica è nato alla Garbatella!? La Romanità è una categoria dell’anima non solo carta d’identità, la romanità è un modo di onorare questa città e i suoi sentimenti e il modo più serio per farlo è il lavoro. La Romanità è far rosicare tutta Bergamo per scegliere Roma a 67 anni; è dire No alla Juventus. Ecco: trovatemi un allenatore che ha detto No alla Juve e poi un altro che ha detto No alla Juve per la Roma. (...)

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