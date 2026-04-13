Tra i corridoi l'incontro sarà casuale

L'ingresso è unico, i parcheggi adiacenti, i loro uffici confinano e il campo in cui si allena la squadra è quello da sempre. Cosi, inevitabilmente, finiranno per respirare la stessa - pesantissima - aria. Non è in programma alcun incontro chiarificatore tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini dopo le parole pronunciate venerdì sera del senior advisor della proprietà. Non ci sarà un confronto, eppure i loro sguardi finiranno per incrociarsi e chissà che non possa scaturire un'ulteriore discussione. [...]

Ciascuno andrà avanti per la propria strada, nell'indifferenza reciproca, sentendosi dalla parte della ragione. E il clima di incomprensioni che si è già generato finirà per accompagnare il cammino della squadra da qui alla fine del campionato. [...]

(corsport)