Torna Wesley. Dybala parte dalla panchina. Koné con la Viola

Gasperini inizia a recuperare i pezzi in vista della sfida contro il Bologna. Ieri si è rivisto Rensch, contrattura già smaltita ma sulla sinistra tornerà Wesley. Una freccia per provare a rincorrere la Champions che si è complicata ancor di più dopo il pareggio contro l'Atalanta. C'è anche un Dybala in più che tornerà tra i convocati dopo tre mesi dall'ultima presenza contro il Milan. Dal punto di vista fisico e pronto lo è meno da quello atletico per questo ad oggi è complicato immaginarlo

titolare al fianco di Soulé e Malen. Un tridente che il tecnico ha utilizzato una sola volta in stagione (proprio contro i rossoneri) e che poi non si è più rivisto. [...]

Chi invece non ci sarà è Koné che punta a tornare con la Fiorentina il

4 maggio, in mezzo al campo spazio alla coppia Cristante-Pisilli. Quella è la data cerchiata in rosso anche da Dovbyk che in attesa del via libera dei medici per il ritorno in gruppo continua ad allenarsi a parte. Migliorano le sue condizioni di giorno in giorno e almeno per le ultime partite vuole dare una mano. Così come

Pellegrini che vuole essere a disposizione tra Parma e il derby.

(Il Messaggero)