Tentativo in extremis per Pisilli

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Sarà una rifinitura con diversi nodi da sciogliere. Dopo aver tenuto la conferenza stampa, Gian Piero Gasperini dirigerà l'allenamento alla vigilia della partita con l'Atalanta. Per la quale Pisilli cercherà in tutti i modi di essere a disposizione. Il centrocampista romano si è fermato lunedì dopo un colpo alla caviglia subito in allenamento e nei giorni successivi ha effettuato soltanto terapie. La sua presenza domani all'Olimpico è altamente a rischio, ma il numero sessantuno giallorosso tenterà il recupero in extremis. Anche le speranze di Wesley - infortunatosi a fine marzo con il Brasile - di essere convocato sono residue. Il tecnico vorrebbe forzare il rientro del brasiliano, ma è frenato dallo staff medico che non ritiene l'ex Flamengo pronto e preferisce aspettare lunedì per riprendere il lavoro in gruppo. Da valutare, poi, le condizioni di Hermoso, che per il terzo giorno consecutivo non si è allenato con i compagni. Qualora lo spagnolo non dovesse farcela, Ghilardi andrebbe a completare la difesa con N'Dicka ed il rientrante Mancini. Le notizie positive, invece, giungono da Dybala, che all'inizio della scorsa settimana aveva effettuato una visita di controllo a Villa Stuart, dove si era operato al menisco il 6 marzo. Il recupero della Joya sta procedendo senza intoppi e nei prossimi giorni è previsto il ritorno in gruppo, con l'obiettivo di tornare a disposizione per Bologna-Roma.