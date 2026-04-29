Super tridente, è l'ora. Wesley alza il ritmo

La destinazione Europa è già tra le mappe del navigatore, ma per imboccare la strada giusta (ed evitare la Conference League) serve non sbagliare le ultime quattro uscite. La prima porta alla sfida di lunedì contro la Fiorentina all'Olimpico, penultimo impegno casalingo della stagione. Nel pomeriggio, la squadra si ritroverà a Trigoria per preparare la sfida dopo i due giorni di permesso concessi da Gasperini. [...]

Gasp avrà quasi tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per Pellegrini e Dovbyk che dovrebbero tornare la prossima settimana. Sarà pronto già nelle prossime ore, invece, Koné che si rivedrà in gruppo dopo un mese e mezzo ai box a causa di una lesione alla coscia. Il francese punta a rientrare tra i convocati e alla staffetta con Pisilli. In attacco, a distanza di quasi 100 giorni, dovrebbe rivedersi il tridente formato da Soulè, Dybala e Malen mentre a sinistra, a sgasare, ci penserà ancora Wesley. Il vero talismano di Gasperini come testimoniano l numeri: con il brasiliano in campo la media è 1,89 punti a partita, quando è assente si scende a 1,43. Ma a variare sono soprattutto le grandi occasioni create: 2,33 a gara contro 0.86 senza Wesley. [...]

(gasport)