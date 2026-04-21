Stadio Roma: stop del Tar al taglio degli alberi

Dopo tre tentativi bocciati (anche al Consiglio di Stato) i No Stadio incassano un'ordinanza del presidente della sezione romana del Tar del Lazio che dispone lo stop al taglio degl i alberi nell'area di Pietralata: si tratta di un totale di 26 alberi che la società giallorossa dovrebbe abbattere per mandare avanti gli scavi archeologici. Tuttavia, di questi 26 alberi, nessuno è ancora in piedi. (...) Un'ordinanza, quindi, che, al netto della necessità di essere confermata o meno in sede collegiale il prossimo 13 maggio, non produce effetti reali. (...)
(Il Messaggero)