Sprint Soulé: più ritmo per il Pisa

Trigoria pulsa, respira, accelera. La Roma prende forma sotto il sole di aprile con un solo obiettivo: rialzarsi. [...]

il campo ha parlato chiaro. Intensità, duelli, tensione agonistica. E in mezzo a tutto questo, la sfida nella sfida: Mile Svilar contro Donyell Malen. Uno contro uno, ripetuti, feroci. Due li ha portati a casa il portiere giallorosso, che ha alzato il muro e mandato un segnale forte: la porta è sotto controllo. [...]

Per questo contro il Pisa vedremo il miglior undici possibile, senza calcoli, senza risparmi. Occhi puntati su Soulé. L'argentino è il simbolo di questa fase: rientro, fatica, voglia. Dopo lo stop per pubalgia ha bisogno di campo, minuti, ritmo. A Trigoria spinge, aumenta i carichi, non si tira indietro. Vuole esserci, vuole incidere, vuole tomare a essere decisivo. La sua qualità può essere la scintilla che accende una Roma ancora alla ricerca del sorriso.

(corsport)